Auf Schwerter Stadtgebiet werden Ende des Monats Juni zwei Straßen gesperrt: der Senningsweg und die Sölder Straße.

In der Stadtmitte muss das Café Extrablatt, das sich derzeit im Bau befindet, weiter an die Versorgung angeschlossen werden. Das macht am Postplatz Arbeiten im Einmündungsbereich zum Senningsweg notwendig. Deshalb kann in der Zeit vom 29. Juni (Montag) bis zum 3. Juli (Freitag) nicht in diese Straße eingefahren werden.



Arbeiten unter der A1-Autobahnbrücke Sölder Straße machen die Vollsperrung der Landesstraße notwendig. Die Dauer der Sperrung: 14 Tage. Die Vollsperrung beginnt am 29. Juni 2020 morgens um 5 Uhr. Am 13. Juli wird die Strecke um 5 Uhr morgens wieder für den Verkehr freigegeben. Weiträumige Umleitungen sind eingerichtet. Sie dürften den meisten Verkehrsteilnehmern bekannt sein, weil die Straße an dieser Stelle nicht zum ersten Mal voll gesperrt werden wird.

Radfahrer und Fußgänger können die Baustellen in dieser Zeit passieren.