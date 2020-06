Aufgrund der derzeitigen Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus wird die Beratung für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige durch den EUTB® Teilhabewegweiser im Kreis Unna am 24.06.2020 im Gesundheitshaus in Schwerte abgesagt. Es ist weiterhin der Fall, dass auch keine vor-Ort-Beratungen in der Beratungsstelle in der Lohbachstraße stattfinden. Falls jemand Fragen zum Thema Behinderung haben sollte, ist die Beratungsstelle jedoch weiterhin telefonisch erreichbar unter der Nummer 02304-945310 und per E-Mail unter info@eutb-kreis-unna.de.