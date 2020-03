In Zeiten der Coronakrise zeigen Stadt Schwerte und FreiwilligenZentrum „Die Börse“ Solidarität mit Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Gesundheitssituation die Pandemie besonders fürchten. Ihnen gilt ein gemeinsames Angebot, das schon am morgigen Dienstag (17. März) an den Start gehen wird.



Bürgermeister Dimitrios Axourgos sowie Sigrid Reihs und Andreas Heising aus dem FreiwilligenZentrum erörterten heute das Gemeinschaftsprojekt und sorgten schnell für "Nägel mit Köpfen" hinsichtlich der Organisation der solidarischen Hilfe. „Wir wollen im Zusammenspiel eine gute Plattform anbieten, auf der Hilfe kein Fremdwort ist und die man auch in Zeiten nach Corona bewahren kann“, so der Bürgermeister. „Dass auch an anderen Stellen Hilfe angeboten wird und damit Zeichen der Solidarität gesetzt werden, begrüße ich ausdrücklich“.

„Gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfe soll die Antwort Schwertes auf die zunehmende Verbreitung des neuen Virus sein“, ergänzt Sigrid Reihs, Vorsitzende der Börse. „Vielleicht lassen sich sogar alle Hilfsangebote vernetzen“.

Wie kann ich Hilfe bekommen?

Menschen, die ihren Wohnraum nicht verlassen wollen oder können, weil sie unter Quarantäne stehen, können sich in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter den beiden Rufnummern 104333 oder 104212 melden und den städtischen Mitarbeiterinnen ihre Hilfswünsche mitteilen. Das geht auch per Mail unter hilfe@stadt-schwerte.de . Die Hilfe umfasst zum Beispiel das Einkaufen, das Ausführen von Hunden oder Fahrten, die der medizinischen Versorgung dienen. Kinderbetreuungen sind ausdrücklich von diesem Angebot ausgenommen. Die Stadt Schwerte leitet dann die gesammelten Wünsche an die Börse weiter, die die Erledigung übernimmt.

Wie kann ich Hilfe anbieten?

Wer die Börse bei dieser solidarischen Aufgabe unterstützen möchte, kann sich unter der eigens eingerichteten Mailadresse hilfsangebote@schwerte.de registrieren.