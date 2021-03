Bis zum 30. April 2021 werden in Ergste zunächst die Straße „Auf dem Hilf“ und danach der „Mühlendamm“ komplett gesperrt werden. Schon am 22. März (Montag) geht es los. Auch in Geisecke wird eine Straße gesperrt.

Nötig werden die Straßensperrungen in Ergste , weil die Hausanschlüsse für den neuen Wohngebäudekomplex am Standort der ehemaligen Gaststätte „Haus Schneider“ gemacht werden müssen. Das passiert zunächst „Auf dem Hilf“. Sind die Bauarbeiten hier fertig, wird der Mühlendamm aus dem gleichen Grund gesperrt.

In Geisecke müssen sich Verkehrsteilnehmer darauf einstellen, knapp 14 Tage lang von der Unnaer Straße aus nicht mehr in den Buschkampweg einfahren bzw. aus dem Buschkampweg heraus auf die Unnaer Straße einbiegen zu können. Kanalarbeiten erfordern eine Vollsperrung. Aktuell wird in diesem Bereich schon gearbeitet. Das hat zu einer gut funktionierenden halbseitigen Sperrung des Buschkampwegs geführt. Vom 24. März 2021 (Mittwoch) an wandert die Baustelle auf die Mitte der Straße. Das macht eine Vollsperrung erforderlich, die bis zum 8. April 2021 eingerichtet bleiben wird.

Umleitungen sind in beiden Fällen eingerichtet.