Mit den unmittelbar notwendigen Vorarbeiten beginnt am 14. April (Dienstag) quasi der Ausbau der B236 zwischen dem Talweg in Schwerte und dem Freischütz. Der so genannte „Bauabschnitt 0“ dauert bis zum 4. Mai, dann geht es mit dem Ausbau richtig los. Von diesem Tag an wird dann auch die Autobahnanschlussstelle Richtung Köln gesperrt sein.

Zu den Vorarbeiten gehört der Rückbau der Haltestelle im Talweg. So erhält die Straße die notwendige Breite für einen reibungslosen Begegnungsverkehr, wenn der Talweg bis zur Straße "Ob der Kluse" zur Umleitungsstrecke für den innerstädtischen Verkehr gehört – und zwar nach der Sperrung der Einfahrt zur Bergstraße auf der Hörder Straße mit Beginn des ersten Baubschnitts am 4. Mai. Die Haltestelle Talweg wird in die Straße „Am Eckey“ verlegt werden.

Voll gesperrt wird der Klusenweg zwischen Westhellweg und Bergerhofweg. Auf dem schmalen Stück unter der Autobahn A1 müssen auf beiden Seiten die Randstreifen befestigt werden, um so während der Umleitungsphase Begegnungsverkehre zu ermöglichen. Weil der Verkehr im einspurigen Unterführungsbereich mit einer Lichtsignalanlage geregelt wird, finden die Ampeln auf dem befestigten Randstreifen einen sicheren Stand. Auch der Westhellweg ist zwischen Klusenweg und der Straße „Ob der Kluse“ zwischen dem 14. April und dem 30. April voll gesperrt, weil auch hier Befestigungsarbeiten gemacht werden müssen.

Auf der B236 müssen zwischen Talweg und Heidestraße Fahrspuren verlegt und eingeengt werden. Diese Arbeiten führen dann auch dazu, dass eine Einfahrt in die Heidestraße nicht möglich ist. In diesem Bereich wird der Einmündungsbereich ertüchtigt, dass mit Beginn des Ausbaus der Bundesstraße eine Einfahrt in die Heidestraße wieder möglich ist.