Die Stadt Schwerte weist aus aktuellem Anlass noch einmal darauf hin, dass der Wertstoffhof an der Schützenstraße am Mittwoch, 23. Dezember, zwischen 12 und 18 Uhr letztmals in diesem Jahr geöffnet ist. Erst am Dienstag, 5. Januar, können Schwerter*innen in der Zeit von 8 bis 12 Uhr wieder anliefern.