Wer noch vor Ostern Sachen auf dem Wertstoffhof der Stadt Schwerte entsorgen möchte, sollte das bis zum 14. April 2022 erledigt haben. Am Karsamstag (16. April) nämlich bleibt der Wertstoffhof an der Schützenstraße 67 geschlossen.

Darauf macht die Stadt Schwerte aufmerksam. Erst am 19. April 2022 geht es mit der Annahme von Abfall und Wertstoffen aus den privaten Haushalten der Stadt Schwerte weiter. In der 15. Kalenderwoche, also der Woche vor Ostern, gelten diese Öffnungszeiten:

• Mittwoch 12 bis 16 Uhr

• Donnerstag 12 bis 18 Uhr