Wenn alles so kommt, wie es die Deutsche Bahn vorsieht, dann wird es von Dezember 2021 an täglich eine direkte IC-Verbindung von Schwerte nach Norddeich-Mole geben. Zweimal am Tag geht es zudem mit der IC-Linie 34 über Siegen nach Frankfurt. Darüber informierte die Bahn jetzt Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos.

Insgesamt vier Züge werden auf dieser Linie jeden Tag im Schwerter Bahnhof Halt machen. Zwei fahren in Richtung Süden bis Frankfurt, zwei in Richtung Münster. Von diesen beiden Zügen bringt einer Urlauber*innen bis nach Norddeich-Mole, von wo aus die ostfriesischen Inseln Juist und Norderney erreicht werden können. „Wir freuen uns, dass die Deutsche Bahn Schwerte in eine gut verzahnte Nah- und Fernverkehrsverbindung einbeziehen will und es Schwerter*innen so ermöglicht, die benannten Ziele gut zu erreichen“, sagt Christian Vöcks, in der Verwaltung zuständiger Dezernent u.a. für Verkehrsplanung.

Geht die neue Linie wie geplant an den Start, könnten von 2021 an die Städte Altena, Finnentrop, Iserlohn (Letmathe), Kreuztal, Lennestadt, Plettenberg, Siegen und Werdohl neu an den Fernverkehr angebunden werden. Einzelne Züge würden ab Münster mit Halten in Hamm, Unna und Schwerte verkehren, andere nähmen den Weg ab Dortmund mit Halt in Witten. Auf diese Weise entstünden attraktive Direktverbindungen nach Frankfurt (Main), Dortmund und Münster mit kurzen Reisezeiten (z.B. Siegen – Dortmund in knapp zwei Stunden). Derzeit sind für Reisen aus dem Lennetal vor allem nach Frankfurt bis zu zwei Umstiege erforderlich.

Ab Dezember 2021 sollen auf der Achse Münster/Dortmund–Siegen–Frankfurt (Main) neue Fahrzeuge des Typs „Intercity 2“ eingesetzt werden. Die neuen Doppelstock-Fahrzeuge verfügen über ein modernes Design, eine großzügige Raumaufteilung, viel Beinfreiheit und bequeme Sitze. Zudem sind unter anderem auch ein großräumiger Kleinkindbereich für Familien, zusätzlicher Platz für Gepäckaufbewahrung sowie reservierungspflichtige Fahrradplätze vorgesehen.