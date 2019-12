Eine besondere Würdigung konnte jetzt der Schwerter Vorsitzende des Roten Kreuzes, Altbürgermeister Heinrich Böckelühr, vornehmen. Im Rahmen der traditionellen Weihnachtsfeier der Schwerter DRK-Aktiven im Vereinsheim, dem Dr.-Werner-Voll-Haus an der Lohbachstraße, wurde dem Vize-Vorsitzenden Martin Kolöchter am vergangenen Wochenende die Ehrenurkunde des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe für 40-jährige treue ehrenamtliche Mitarbeit im Roten Kreuz verliehen. Die Urkunde war vom DRK-Präsidenten Dr. jur. Fritz Baur persönlich unterzeichnet worden und wurde an Martin Kolöchter im Auftrag des Landesverbandes feierlich im Beisein der aktiven Mitglieder von Ortsverein und Medizinischen Transportdienst (MTD) überreicht.

Der 58-jährige Schwerter Geschäftsführer einer Werbeagentur war sichtlich überrascht und gerührt ob der ausgesprochenen Ehrung durch seine Vereinskameraden.

Als Jugendlicher kam Martin Kolöchter im Jahr 1979, als Bereitschaftsmitglied zum Roten Kreuz in der Ruhrstadt und wirkte über viele Jahre aktiv im Krankentransport-, Rettungs- und Sanitätsdienst mit. Auf seine Initiative hin wurde im Jahr 1988 der Medizinische Transportdienst (MTD) am Standort Schwerte gegründet und seitdem ausgebaut. Eine der Hauptaufgaben des MTD ist die Belieferung von Krankenhäusern mit Blutprodukten, seltenen Blutpräparaten, Medikamenten und Gegengiften. Von der permanent besetzten Leitstelle an der Lohbachstraße aus werden mit 20 speziell für diese Aufgaben ausgerüsteten Fahrzeugen für ganz NRW und einige benachbarte Bundesländer auch der Transport von Ärzteteams und Organen koordiniert und durchgeführt.

Im Vorstand des DRK-Ortsvereins sitzt Kolöchter seit mehr als dreißig Jahren und übt dort das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden aus, zunächst mit dem im Frühjahr verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden Jürgen Ast und seit nunmehr 20 Jahren gemeinsam mit Heinrich Böckelühr. Ebenfalls wacht er seit vielen Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates der DRK-Soziale Dienste Iserlohn-Land gGmbH in Menden über die Geschicke dieser Gesellschaft. „Die ehrenamtliche Mitarbeit im Roten Kreuz habe ich zu keiner Zeit bereut. Ich konnte vielen Menschen in Not helfen und auch einen Beitrag für das gute Zusammenwirken der Hilfsorganisationen in meiner Heimatstadt leisten. Die Ehrung durch den DRK-Landesverband Westfalen-Lippe ist für mich Motivation und Ansporn, auch weiterhin ein aktiver Teil der Schwerter Stadtgesellschaft zu sein“, betonte der sichtlich bewegte Rotkreuzler Martin Kolöchter in der Feierstunde im DRK-Vereinsheim.

Christian Becker, Leiter der Einsatzzentrale des MTD (links), Oliver Herrmann, Rotkreuz-Leiter des DRK-Ortsvereins (rechts) sowie DRK-Chef Heinrich Böckelühr (2. von rechts) freuen sich mit Martin Kolöchter (2. von links) über die Ehrenurkunde des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe.