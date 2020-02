Was tun, wenn sich die Freundin beim Spielen eine blutende Wunde zuzieht oder sich der beste Kumpel plötzlich vor Bauchweh krümmt? Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ drehte sich an der Grundschule Villigst in den letzten Tagen alles rund um die Themen "Erste Hilfe" und Unfallverhütung. Alle 170 Schülerinnen und Schüler sowie das komplette Lehrer- und OGS-Kollegium waren dafür auf den Beinen und krempelten den Unterrichtsalltag vier Tage lang komplett um. Unterstützung gab‘s durch Sebastian Bunse, den Koordinator des Projektes „JRK & Schule“ beim DRK-Kreisverband Unna sowie durch zahlreiche Ehrenamtliche des DRKOrtsvereins Schwerte.



Aufgeteilt in acht Gruppen mit jeweils rund 20 Kindern durchliefen die Schülerinnen und Schüler vom 17. bis 19. Februar, sowie am 26. Februar, ganz unterschiedliche Stationen zu den Oberthemen: • Notruf • Kleine Wunden • Verbrennungen • Bauchweh • Kopfverletzung • Stark blutende Wunden • Verletzungen des Bewegungsapparates • Bewusstlosigkeit.

„Besonders schön war der bunte Methodenmix an den einzelnen Stationen“, freut sich Projektkoordinator Bunse. „Von Liedern, die die Kinder gemeinsam einstudierten, über Geschichten und Erfahrungsberichte bis hin zu Rollenspielen und praktischen Übungen hatten sich die Lehrkräfte so einiges einfallen lassen. Das gestaltete die einzelnen Stationen sehr abwechslungsreich und führte dazu , dass die Themen auch am vierten Projekttag noch für leuchtende Augen und rote Wangen bei den Kindern sorgten.“ Als gute Entscheidung erwies sich auch die Altersdurchmischung der Gruppen: „Die Großen halfen den Kleineren". "Zudem hatte jede Altersstufe nochmal unterschiedliche Gedankenwelten, Sichtweisen und Fragen, was spannende Impulse ergab“, weiß Schulleiterin Bea Klein.

Und auch in den Pausen kam keine Langeweile auf. Pünktlich um 10 Uhr zum Pausenklingeln wurden die Kinder bereits von den Ehrenamtlichen des Schwerter DRK-Ortsvereins erwartet, die mit ihrem Rettungswagen vorfuhren und zum Einsteigen, Angucken und sogar Probeliegen einluden. Im Gepäck hatten sie außerdem Verbrauchsmaterialien wie Pflaster und Verbände, um die jeweiligen Stationen mit Nachschub auszustatten, damit die kleinen Nachwuchssanitäter auch tatkräftig selbst Hand anlegen konnten.

Ziel der gesamten Projektwoche war es, Kinder für Gefahrensituationen und Verletzungsrisiken im Alltag zu sensibilisieren, ihren Spaß am Helfen zu wecken und Hemmschwellen für Soforthilfemaßnahmen – wie sie Erwachsene häufig haben – gar nicht erst aufkommen zu lassen. „Eine gelungene Woche, die gezeigt hat, was sich auf die Beine stellen lässt, wenn Schule, DRK-Ortsverein und DRK-Kreisverband an einem Strang ziehen“, waren sich am Ende alle Beteiligten einig.