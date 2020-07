Die Kindergartenzeit ist für 7 Kinder des Kindergarten Schwerter Wald e.V. nun zu Ende. Mit einem großen Dankeschön für die liebevolle Betreuung an die Erzieherinnen und die schöne Zeit, überreichten die „Schuki´s“ ein großes Weidenhäuschen, welches mit einer Spende der Sparkasse Schwerte ermöglicht wurde. Nach einem außergewöhnlichem Vorschuljahr welches Abschließend durch die Coronazeit geprägt anders verlief, als in den Vorjahren, war die Kreativität der Erzieher gefragt. So erlebten die 7 Kinder eine digitale Kreissaalführung von den Hebammen des Marienkrankenhauses live zu Hause. Als sich die Lage entspannte und sie wieder in den Kindergarten durften, trommelten sie mit einem Elternteil in einen Trommelworkshop mit dem Musiker Ulf Heße und kochten jeden Mittwoch auf einem Lagerfeuer mit Dutch Oven für ein eigenes Feuerkochbuch. Die Kindergartenzeit für die „Großen“ konnte dann doch noch mit der traditionellen Übernachtung im Kindergarten enden. Müde aber glücklich verabschiedeten sich die Kinder bei den Erzieherinnen und starteten in die Ferien.