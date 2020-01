Das DRK in Schwerte hat einen neuen Schatzmeister. Werner Zurnieden tritt die Nachfolge von Jürgen Ast an, der Anfang März im Alter von nur 66 Jahren plötzlich verstorben ist. Über 20 Jahre war der Verstorbene „Herr der Zahlen“ beim heimischen Roten Kreuz. Deshalb stand die Mitgliederversammlung Mitte Dezember auch ganz im Zeichen des Gedenkens an den hoch angesehenen Vereinskameraden, der bereits im Alter von 16 Jahren Mitglied des DRK wurde.

„Es ist mir eine Ehre, die Nachfolge einer so beeindruckenden DRK-Persönlichkeit antreten zu dürfen“, sagte der neue Schatzmeister Werner Zurnieden nach seiner einstimmigen Wahl durch die anwesenden Rotkreuz-Mitglieder. Der 53-jährige Diplom-Ökonom lebt mit seiner Familie in Wandhofen und arbeitet als Finanzprokurist bei der Dortmunder Energie und Wasserversorgung (DEW 21). Bereits seit seiner Jugend engagiert sich Werner Zurnieden in vielfältiger Weise in und für seine Heimatstadt Schwerte. „Wir sind sehr froh, einen so kompetenten und dem Ehrenamt aufge-schlossenen neuen Schatzmeister gefunden zu haben“, zeigen sich DRK-Vorsitzender Heinrich Böckelühr und sein Vize Martin Kolöchter erleichtert.

Und dass die Aufgaben eines Schatzmeisters beim DRK in Schwerte „nicht mal eben so“ zu erledigen sind, machte Wirtschaftsprüfer Wolfram Pscherer in seinem Finanzbericht zum Jahresabschluss 2018 deutlich. Neben der Unterhaltung des Vereinsheims an der Lohbachstraße, der Mitwirkung im Rettungsdienst der Stadt Schwerte, der Betreuung von knapp 20 Blutspendeeinsätzen und der Durchführung von Sanitätsdiensten ist der Schwerter DRK-Ortsverein einer von drei Gesellschaftern der DRK-Soziale Dienste Iserlohn-Land gGmbH, die den Medizinischen Transportdienst (MTD) in der Ruhrstadt organisiert und Sozialeinrichtungen in Menden und Balve betreibt.

Für den DRK-Kreisverband Unna überbrachte Florian Lehnen, Assistent der Geschäftsführung, die herzlichsten Grüße des Kreisverbandes und dankte insbesondere den ehrenamtlich tätigen DRK-Mitgliedern, für die Ideale und Grundsätze des Roten Kreuzes einzustehen. Besonders positiv bewertet der DRK-Kreisverband Unna das Schwerter Engagement in der Zusammenarbeit mit den heimischen Schulen im Bereich Schulsanitätsdienst und Ersthelferschulung. „Es wäre sehr schön, wenn wir im kommenden Jahr im Bereich der DRK-Schularbeit in Schwerte gemeinsam viele gute Beispiele der Zusammenarbeit auf die Beine stellen würden“, hofft Florian Lehnen auf Teamwork von Stadt und Kreis.

Dem Dank an die Aktiven des DRK schloss sich auch Schwertes Vize-Bürgermeister Klaus-Jürgen Paul an, der seit fünf Jahren als Fördermitglied ebenfalls die Arbeit des heimischen DRK unterstützt.

Wer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit im DRK-Schwerte, etwa im Helferteam bei den Blutspendeterminen oder der Mitarbeit im Rettungsdienst, interessiert, kann auch unverbindlich bei den regelmäßigen Dienstabenden, immer dienstags um 19 Uhr im Dr.-Werner-Voll-Haus, Lohbachstraße 4, vorbeischauen.

Die Kontaktaufnahme kann aber auch problemlos und unkompliziert über die E-Mail: info@drk-schwerte.de oder telefonisch unter der Rufnummer: 02304/42122 beim DRK-Ortsverein Schwerte e.V., im Vereinsheim an der Lohbachstraße 4 erfolgen.

Terminhinweise finden sich auch auf der Homepage des DRK-Schwerte unter: www.drk-schwerte.de