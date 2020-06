"Fellkrönung", unter diesem Namen hat Sandra Peters am Dienstag in der Reichshofstraße in Westhofen einen Hundesalon eröffnet. Zu den Gratulanten und geladenen Gästen gehörte auch Bürgermeister Dimitrios Axourgos.

"Ich wünsche dem Salon eine erfolgreiche Zukunft und gratuliere Sandra Peters zur Geschäftsidee", sagte das Stadtoberhaupt beim Besuch des Salons. "Die 'Fellkrönung' trägt dazu bei, die Infrastruktur im Ortsteil zu verbessern und passt zu den Inhalten des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes, das wir unter Beteiligung der Westhofener Bevölkerung auf die Beine gestellt haben. Deshalb freue ich mich besonders über diese Geschäftseröffnung".

Sandra Peters hatte sich Anfang des Jahres zum beruflichen Wechsel entschieden, nachdem sie langezeit als Disponentin einer Baumaschinenfirma gearbeitet hat. Ihr Ladenlokal hat sie in einem Immobilienportal entdeckt. "Es passt perfekt zu meinen Vorstellungen", sagt sie. Die ersten Kunden haben ihre Hunde bereits angemeldet. Termine gibt es übrigens nur nach telefonischer Voranmeldung unter 0176/87848880.