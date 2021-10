Die Rohrmeisterei Schwerte öffnet am 28. November erstmals die Pforten für den Kids-Markt. Ende November wird die beliebte Veranstaltungshalle zum Einkaufs- und Verkaufseldorado für alle Artikel rund ums Baby und Kind.

Der Organisator des Kids-Marktes, Jens Ole Wilberg, ist selbst Vater und weiß: „Die Kleinen sind

ruckzuck aus den Hosen und Pullovern rausgewachsen.“ Deshalb hat sich der Event-Veranstalter

vor siebzehn Jahren etwas einfallen lassen: den Kids-Markt. Hier ist alles, was das Kinderherz

begehrt, unter einem Dach zu finden – von A wie Ausfahrgarnitur bis Z wie Zwillingswagen. Was zu

klein ist, kann verkauft werden oder die Eltern können günstige Schnäppchen machen.

„Wir stellen die Tische auf und die Aussteller müssen nur noch ihre Waren darauf ausbreiten“, erklärt

Kids-Markt-Macher Wilberg das einfache Mietprinzip. Dennoch unterscheidet sich der Kids-Markt

von einem herkömmlichen Flohmarkt. Die einheitlichen Tische stehen übersichtlich in Reih und

Glied. Es gibt Frühjahrs- und Herbstmärkte für die Sommer- und Winterkollektionen und die beliebte

Veranstaltungsreihe findet immer in attraktiven Locations statt. Außerdem bieten auch KinderFachgeschäfte Waren zu Messepreisen an.

Wer einen Verkaufstisch (160x80cm für 22€) für den Kids-Markt in Schwerte am 28. November

2021 mieten möchte, kann sich unter www.kids-markt.de dafür anmelden.