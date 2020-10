Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter der Stadtverwaltung Schwerte zum Streik aufgerufen. Einwohner der Stadt müssen am Donnerstag, 15. Oktober 2020, mit Einschränkungen rechnen.

So ist abzusehen, dass der Wertstoffhof an der Schützenstraße ganztägig nicht geöffnet sein wird. Die Annahmestelle kann nicht mit der erforderlichen Zahl von Mitarbeitern besetzt werden. Mit längeren Wartezeiten müssen auch Besucher des Bürgerservice rechnen. Eingeschränkte Öffnungszeiten wird es allerdings nicht geben. Die Einrichtung ist auch am Donnerstag zwischen 7 und 11:15 Uhr ohne Terminvereinbarung zu erreichen. Für Besuche am Nachmittag oder anderer Ämter der Stadtverwaltung müssen weiterhin Termin telefonisch oder per Mail vereinbart werden.