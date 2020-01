Meisen contra Eichenprozessionsspinner

Im Herbst 2019 keimte im Rat der Stadt Selm die Idee, versuchsweise an einigen Stellen im Stadtgebiet Nistkästen anzubringen, um mit Hilfe von Meisen etwas gegen die Eichenprozessionsspinner zu tun, die sich in den letzten Jahren immer stärker vermehrt hatten. Nach ersten Vorgesprächen wurden die Nistkästen bestellt und 28 davon wurden am 18.01.2020 aufgehängt. Die kleine Bilderserie zeigt, wie wir trotz ungemütlich nass-kaltem Wetter viel Spaß bei der Sache hatten. Um an der alten Zechenbahn, im Lüffepark und im Zechenbusch beobachten zu können, ob die Meisen besser mit dem Eichenprozessionsspinner fertig werden als wir Menschen.