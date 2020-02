In der AWO Tagespflege in Selm wurde am Karnevalsfreitag zünftig gefeiert. Unter dem Motto „Hauptsache bunt“ haben die Leitung und ihre Mitarbeiter (Foto)

den Gästen ein ebenso buntes, wie spritziges Programm geboten. Es wurden Sketche aufgeführt, Lieder geschmettert und natürlich geschunkelt.

Alle Gäste und Mitarbeiter waren fantasievoll verkleidet und hatten jede Menge Spaß.

Den Gästen der Tagespflege Selm soll die Möglichkeit zur selbst bestimmten Teilhabe gegeben werden, wozu natürlich auch lebendiges Brauchtum gehört.