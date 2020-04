Mit dem Stichwort "Gasgeruch" wurde die Feuerwehr Sonsbeck am Dienstag, 7. April, um 23.34 Uhr zu einer Einrichtung an der Danziger Straße alarmiert.



Ein Trupp ging unter Atemschutz und mit einem Gasmessgerät in das Gebäude vor.Die Messungen der Feuerwehr konnten keine gefährliche Konzentration feststellen.

Ein Mitarbeiter des hinzugerufenen Gasversorgungsunternehmens konnte schließlich

mit einem speziellen Messgerät eine kleine Undichtigkeit an der Heizungsanlage als Ursache ermitteln. Die Anlage wurde durch den Gasversorger zunächst stillgelegt, die Feuerwehr musste nicht weiter tätig werden.