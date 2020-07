Im HoT-Jugendzentrum und in der evgl. Kirche in Sonsbeck ging es am vergangenen Donnerstag viel lebendiger als sonst zu.

Grund dafür war ein "Langer Abend", wie die Meetings heißen, zu denen Lena Tenelsen, die Leiterin des Jugendzentrums, und ihr Mitarbeiter Dominik Verholen ein paarmal im Jahr den Sonsbecker Nachwuchs mobil machen.

Die Jugend hatte bei den Aktivitäten, denen sie sich an diesem Abend widmen wollten, freie Hand gehabt.

Ihre Wahl war auf den T-Shirt-Druck mit Motiven ihrer Wahl und ein FIFA-Fußballturnier gefallen.

Sie fertigten aber auch T-Shirts in der Batik-Methode an.

Den Sieger des FIFA-Turniers verrate ich morgen.

Gratulieren möchte ich dem jungen Mann :) aber schon sehr gern heute Abend.