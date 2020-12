Seit einer Sondersitzung, die das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde in Sonsbeck am vergangenen Donnerstag abgehalten hat, gilt für die Evangelische Kirchengemeinde und alle weiteren interessierten Besucher der evangelischen Kirche in Sonsbeck: Alle Gottesdienste und Andachten sind bis zum 10. Januar 2021 abgesagt. „Der vorübergehende Verzicht auf Treffen in der Kirche und in der Gemeinde sind der Beitrag, den das Presbyterium zur Beschränkung der Ausbreitung des Coronavirus für erforderlich hält“, kommentierte Pfarrer Harry Itrich den Beschluss.

Abgewogen wurde zwischen dem Wunsch vieler gläubiger Christinnen und Christen, die Geburt Jesu in einer großen kirchlichen Gemeinschaft zu feiern und der notwendigen Pflicht, Kontakte zu vermeiden. „Traditionell ist Weihnachten mit vielen schönen Kontakten in Familie und Freundeskreis verbunden“, erklärte Pfarrer Itrich, er wolle mit seinem Presbyterium allerdings zum Schutz der vielen Menschen beitragen und Gefährdungen durch kirchengemeindliche Aktivitäten ausschließen.

„Weihnachten soll in und mit unserer Gemeinde gefeiert werden!“, das ist dem Presbyterium sehr wichtig, und deshalb weist Itrich darauf hin, dass die Mitarbeiter der Evangelischen Kirchen Sonsbeck, Xanten und Büderich digitale Angebote für die Weihnachtszeit erarbeitet haben. Diese werden auf der Homepage der Evangelischen Kirchgemeinde Sonsbeck zugänglich gemacht. „Das Presbyterium bittet um Ihr Verständnis und wünscht ein auf besondere Weise hoffnungsvoll frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2021“, so berichtet Pfarrer Itrich abschließend aus der Sondersitzung.