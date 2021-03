Sonsbeck. Die Gemeinde Sonsbeck teilt mit, dass der Dorfaktionstag am Samstag, 20. März, in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen in Verbindung mit der Corona Pandemie nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Im Ortsausschuss wurde gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein die Entscheidung getroffen, die Veranstaltung abzusagen. Bürgermeister Schmidt bedauert die Umstände und kündigt an, eventuell im Herbst – sobald es die Entwicklungen der Pandemie zulassen – die gemeinschaftliche Aktion nachholen zu wollen. „Dennoch würde ich mich freuen, wenn einige Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde den kommenden Samstag zum Anlass nehmen und einen „öffentlichen Hausputz“ rund um ihr Grundstück durchführen“.