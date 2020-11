Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wird auch in diesem Jahr der Wunschbaum aufgestellt. Seit dem 16. November hängen die „Wunschhände“ zur Abholung am Tannenbaum, der von Jörg Giesen gespendet wurde, und in diesem Jahr vor dem Eingang des Rathauses steht.



Die Präsente für die Kinder dürfen circa 25 Euro kosten. Lebensmittelkörbe oder ähnliches werden ebenfalls entgegengenommen. Insgesamt werden vom Kinderschutzbund in Xanten/Sonsbeck 19 Familien unterstützt. Rund 120 Wünsche werden so jedes Jahr erfüllt. Jedes Kind bekommt zwei Wünsche erfüllt, einen praktischen und einen Herzenswunsch. „Gerade in den heutigen Zeiten finde ich es wichtig, dass wir ein Zeichen des gegenseitigen Zusammenhaltens setzen und freue mich über jede Unterstützung dieser tollen Aktion“, sagt Bürgermeister Schmidt.

Keine Paten in diesem Jahr

Coronabedingt wird es in diesem Jahr keinen Paten geben. Aber das tut der guten Sache keinen Abbruch. Der Tannenbaum mit den Wunschhänden steht in diesem Jahr vor der Eingangstür des Rathauses der Gemeinde Sonsbeck. Außerdem können in der Kinderoase, Hochstraße 98 in Sonsbeck, und bei der Sparkasse Xanten Wunschhände abgeholt werden. Jeder kann sich eine Wunschhand abnehmen und das Präsent bis zum 15. Dezember beim Kinderschutzbund oder im Rathaus der Gemeinde Sonsbeck abgeben.