Einen Parcours für alle Generationen finden Bewegungsbegeisterte ab sofort im Waldgebiet Winkelscher Busch an der Gelderner Straße in Sonsbeck vor. Dort wurde mit finanzieller Unterstützung der LEADER Region „Niederrhein – natürlich lebendig“ ein 660 m² großes Areal direkt neben dem Fußballplatz mit Sportgeräten ausgestattet, welche den aktuellen Ansprüchen der breiten Masse entsprechen.



Leo Giesbers, ehemaliger Sonsbecker Bürgermeister und Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Niederrhein e. V., „Da die Geräte entlang des ehemaligen Trimm-Dich-Pfades, der als Rundweg neben dem neuen Areal beginnt, allmählich ihre Pflicht erfüllt haben und sich aufgrund ihres Alters nicht mehr im besten Zustand befinden, stellten die Förderprogramme der Leader Region eine gute Möglichkeit dar, um hier etwas zu unternehmen“.

Schon immer ein Magnet für Bewegungshungrige

Bürgermeister Heiko Schmidt ergänzte, „Die Gewohnheiten der Menschen haben sich geändert. War es früher üblich, einen Trimm-Dich-Pfad zu begehen und zwischendurch immer wieder Übungen an bestimmten Geräten vorzunehmen, läuft man heute bevorzugt seine Strecke bis zum Ende durch und macht dann noch einige Übungen“.

Er freut sich, dass der Parcours an dieser Stelle entstanden ist, weil gerade diese Stelle mit dem gegenüberliegenden Fußballplatz und dem angrenzenden Trimm-Dich-Pfad schon seit langer Zeit einen Magneten für Bewegungshungrige bildet.

„Wichtig ist außerdem“, so Georg Schnitzler, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, „dass für den Platz nicht ein Baum weichen musste“.

Nicht nur für Profis

Verschiedene Sportgeräte, wie Sprossenwand, Slackline und Calisthenics-Anlage und vieles andere laden nicht nur Profis ein. Vielmehr sind sie durch ihre variablen Möglichkeiten, die auf entsprechenden Tafeln an den Geräten dokumentiert werden, auch für Kinder und Senioren geeignet.

„Den Boden des Parcours bildet eine 50 cm starke Schicht aus für diesen Zweck zertifizierten Holzschnitzeln, so dass Verletzungen durch Stürze weitgehend ausgeschlossen sind“, erklärt Thomas Broich, Inhaber der ausführenden Firma.

Die Wege des ehemaligen Trimm-Dich-Pfades wurden ebenfalls aufbereitet und laden ab sofort zu ausgedehnten Waldläufen ein.

„Zukünftig kann das neue Angebot auch von Schulen und Vereinen genutzt werden. Momentan ist dies aufgrund der aktuellen Pandemielage unter Einhaltung der gültigen Corona Schutzverordnung jedoch nur Einzelpersonen und Familien gestattet“, erklärt Giesbers.

Offizielle Einweihung, sobald die Situation es zulässt

Kristin Hendriksen, Regionalmanagerin der LAG Niederrhein e.V., ist sich sicher, dass sich das Angebot großer Beliebtheit erfreuen wird. „Das LEADER Projekt schafft in Sonsbeck eine tolle zusätzliche Freizeitmöglichkeit“.

145000 Euro betrugen die Gesamtkosten. Davon wurden 65 % durch LEADER gefördert, während die restlichen 35% von der Gemeinde als Eigenleistung erbracht wurden.

„Sobald es die aktuelle Situation zulässt, möchten wir im Rahmen einer Eröffnungsfeier gemeinsam mit einem erfahrenen Sportwissenschaftler die Fläche einweihen und eine Einführung in die Nutzung der einzelnen Stationen geben“, erklärt Schnitzler.

Randolf Vastmans