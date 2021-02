Seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Sonsbeck konnte Tobias Hünnekes nun erfolgreich beenden.

Tobias Hünnekes begann seine Ausbildung am 1. August 2018. Während der Ausbildungszeit war er in allen Fachbereichen des Rathauses eingesetzt und erhielt so einen umfassenden Einblick in die Aufgabenfelder einer Kommunalverwaltung. Mit Erfolg, denn er schloss nun die vorgezogene Abschlussprüfung mit der Note „gut“ ab.

Bürgermeister Heiko Schmidt, Personalratsvorsitzende Ira Sawatzki und Manfred van Rennings, Leiter des Fachbereiches „Personal und Service“, gratulierten Tobias Hünnekes "zu dem hervorragenden Ergebnis. Er wird nun den Fachbereich „Personal und Service“ unterstützen, nachdem die Mitarbeiterin Mila Siebers sich nach der Geburt ihres Sohnes in Elternzeit befindet.", heißt es in der Presseinfo.