Liebe Wähler/innen, darum geben Sie mir Ihr Kreuzchen!

Marc-Marius Baumgart SPD Bürgermeisterkandidat Sonsbeck

Alter: 36

Wohnort : Sonsbeck-Hamb

Familienstand : Verheiratet , 2 Kinder

Erlernter Beruf: Gesundheits und Krankenpfleger, Notfallsanitäter

Heutiger Beruf: Notfallsanitäter bei der Feuerwehr Oer-Erkenschwick

Hobbys: Fussball, Schützenverein, Feuerwehr

Sonstige Interessen: Familie, Reisen, Gartenarbeit, Kegeln und noch einiges mehr

Bitte vervollständigen ….

Social Media ist in der heutigen Zeit ein must have für jeden. Auf Grund des Informationsflusses via Twitter, Facebook oder Instagram ist es in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken

Heimat bedeutet für mich, angekommen zu sein, mit meiner Familie dort zu leben, wo man zur Ruhe kommt und den stressigen Arbeitsalltag ausblenden kann.

Sie sollten mich wählen, weil ich Verantwortung für Sonsbeck übernehmen möchte. Ich Prioritäten lege ich unter anderem besonders dort, wo ich bürgernah mit den Einwohnern ins Gespräch kommen kann. Mir ist es wichtig, unsere Kommune gemeinsam mit den Einwohnern Sonsbecks, weiterzuentwickeln.

Aus diesem Grunde stelle ich mich als Bürgermeisterkandidat der SPD Sonsbeck zur Wahl, um der „Grünen Perle am Niederrhein“ neuen und frischen Wind zu verleihen.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen …

1) Was haben Sie in Ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

2015 bin ich in die SPD eingetreten. Los ging es als JUSO-Beisitzer im JUSO Vorstand. 2016 wurde ich zum 1 Vorsitzenden der JUSOS gewählt , somit war ich Mitglied im Hauptvorstand des SPD Stadtverbandes Oer-Erkeneschwick. Seit 2016 wohne ich in Sonsbeck, im Ortsteil Hamb. Ich wechselte zur SPD Sonsbeck, wo ich sofort in die politische Arbeit eingebunden wurde. 2019 erfolgte die Wahl in den SPD- Vorstand, dem ich als Beisitzer angehöre. In der Ratsitzung am 09.10.2019 wurde ich auf Antrag der SPD ordentliches Mitglied (Sachkundiger Bürger) in den Bau und Planungsausschuss gewählt.

2) Warum sind Sie eine guter Bürgermeister?

Sonsbeck ist meine neue Heimat geworden, ein familienfreundlicher attraktiver Ort. Seit dem ich in Sonsbeck lebe, ist mir immer mehr aufgefallen, das vieles veraltet und nicht auf dem neusten Stand ist bzw nicht voran geht. Diesen Stillstand müsste man dringenst entgegenwirken. Aus diesem Grunde bin ich der richtige Mann für die Kommune Sonsbeck.