Ab dem 5. November schließt der Caritasverband Moers-Xanten e.V. seine Tagespflege St. Gertrud in Sonsbeck aufgrund eines positiven Corona-Tests.

In einer Pressemitteilung heißt es: Der Caritasverband Moers-Xanten e.V. wurde am 4. November über einen positiven Corona-Test in der Tagespflege St. Gertrud in Sonsbeck informiert.In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt schließt der Caritasverband Moers-Xanten die Tagespflege vorsichtshalber ab dem 5. November und informiert alle derzeit betreuten Gäste über diese Maßnahme.

Ausgewertet werden auch Kontaktlisten der Mitarbeiter und Bewohner, um die notwendige Nachverfolgung über die Kontakte mit den betroffenen Tagesgästen zu ermöglichen. Der Caritasverband übernimmt hier die Information der betroffenen Mitarbeiter und Tagesgäste bzw. Angehörigen.

Der Wiedereröffnungstermin und die hierzu notwendigen Bedingungen werden in der nächsten Woche mit dem Kreisgesundheitsamt abgestimmt und danach den Tagesgästen und Angehörigen mitgeteilt.