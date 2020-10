Die Gemeinde Sonsbeck feiert in diesem Jahr 700 Jahre Verleihung der Stadtrechte. Leider wurde das Jubiläumsjahr durch die Corona-Pandemie ganz anders als geplant. Trotzdem möchte die Gemeinde Sonsbeck das Jubiläumsjahr nochmals in die Köpfe zurückholen und zwar mit einem coronakonformen Quiz.

Als die Planungen zum Jubiläumsjahr begannen war für den Förderverein der Bücherei e. V. schnell klar, dass dieser ein historisches Quiz durchführen will. Denn was liegt näher, als dass die Teilnehmer/-innen zur Lösungsfindung unter anderem in der Gemeindebücherei stöbern können. Somit haben die Vorstandsmitglieder des Fördervereins über Wochen das Internet durchforstet und Literatur der Bücherei gewälzt, um interessante und vielleicht auch unbekannte Fakten zur Sonsbecker Geschichte zu sammeln. Entstanden ist ein Quiz mit 20 Fragen rund um Sonsbecker Persönlichkeiten, Ereignisse und Vereinsgeschichte der letzten sieben Jahrhunderte.

Die Fragebögen liegen ab sofort in der Gemeindeverwaltung sowie in der Gemeindebücherei aus oder können auf der Homepage der Gemeinde Sonsbeck heruntergeladen werden. Teilnehmen können alle interessierten Bürger/-innen. Einsendeschluss ist der 28. November 2020. Die Gewinner werden am 14. Dezember 2020, dem offiziellen Tag der Verleihung der Stadtrechte, verkündet.

Die Gemeindebücherei schließt während der Herbstferien vom 12. bis 24. Oktober, stellt aber ab dem 27. Oktober ihren Lesestoff rund um die Gemeinde Sonsbeck wieder gern zur Verfügung. Dank großzügiger Spenden der Sonsbecker Geschäftswelt winken den Gewinnern Preise im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Als Hauptpreise erwarten Sie eine Ballonfahrt, ein hochwertiger Kicker, eine 10er-Fitness-Karte und Wellnessmassagen. Zusätzlich werden zahlreiche Einkaufsgutscheine und Sachspenden ausgegeben. Mitmachen lohnt sich!