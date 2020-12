KLJB Sonsbeck verkaufte wieder Tannenbäume

Sonsbeck. Wie in den vergangenen Jahren auch, veranstaltete die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Sonsbeck am 12.12. ihren traditionellen Tannenbaumverkauf. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation mussten die Mitglieder allerdings in Schichten eingeteilt werden. So trafen sich die Helfer der ersten Schicht um 08:30 Uhr, um alle Vorbereitungen zu treffen und ab 10 Uhr auch schon die ersten Tannenbäume zu verkaufen. Danach wurde in regelmäßigen Abständen gewechselt. Die Mitglieder waren vorallem an ihren einheitlichen blauen Masken mit dem KLJB Logo zu erkennen, welche der Vorstand als Weihnachtsgeschenk organisiert hatte.

Die sonst so „gemütliche weihnachtliche Atmosphäre“, die normalerweise mit selbstgebackenen Plätzchen und Glühwein/Kinderpunsch für die Besucher, erzeugt wird, fiel in diesem Jahr leider etwas knapper aus, um den gesundheitlichen Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten. Was sich nicht geändert hat, im Vergleich zu den Vorjahren, waren die unterschiedlichen Wege, den Tannenbaum nach Hause zu bringen. So war vom Abtransport mit dem Fahrrad, dem Kettcar, dem Auto, zu Fuß, mit dem Kinderbuggy oder mit einem Trecker alles dabei.

Selbstverständlich konnte man sich seinen Baum auch nach Hause liefern lassen, mit dem Bringservice der KLJB.

Insgesamt wurden in diesem Jahr über 54 kleine, mittlere und große Tannenbäume mehr, als im letzten Jahr verkauft.

Der Erlös aus der Aktion fließt in die gemeinnützige Arbeit der KLJB und kommt Aktionen wie zum Beispiel dem Nachmittag für Jung und Alt und dem Ferienspaß für Kinder zugute.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist und Interesse an der Landjugend hat, kann bei Aktionen gerne vorbei kommen und sich auf unserer Internet-, Facebook- oder Instagramseite informieren. (http://www.kljb-sonsbeck.de/)