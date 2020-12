Einen Stabwechsel gibt es bei den Schiedspersonen in der Gemeinde Sonsbeck. Die bisherige Schiedsperson Johannes Jansen, dessen Amtszeit im Herbst endete, stand aus Altersgründen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.



Nachfolgerin ist Heike Geisdorf, die bislang das Amt der stellvertretenden Schiedsperson innehatte. Neue stellvertretende Schiedsperson ist nun Elisabeth Hegmann-Boßmann.

Bürgermeister Heiko Schmidt verabschiedete in einer kleinen Feierstunde Johannes Jansen in den Ruhestand und bedankte sich für sein Engagement in den vergangenen zehn Jahren. Dabei hob er seine ausgleichende Art hervor, mit der er viele Streithähne wieder an einen Tisch brachte und letztlich vielfach zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnis kam.

Unterschätztes Ehrenamt

„Dieses Ehrenamt wird vielfach unterschätzt“, so Heiko Schmidt in seiner Ansprache. „Die Schiedsperson ist der Ansprechpartner vor Ort für kleine Streitereien. Häufig geht es um nachbarschaftliche Probleme und die Situation ist so verfahren, dass nur noch eine neutrale Person den Sachverhalt bewertet, statt den direkten Weg zu Gericht zu wählen.“ In der Tat kommen Nachbarschaftsstreitigkeiten am häufigsten vor, wie ein Blick in die Tätigkeitsberichte der Schiedspersonen zeigt. Die Schiedspersonen sind in vielen Fällen eine vorgeschaltete Instanz, um die ordentlichen Gerichte zu entlasten.

Ferner führte Bürgermeister Heiko Schmidt die neue Schiedsperson, Heike Geisdorf, in ihr Amt ein. Neue stellvertretende Schiedsperson ist Elisabeth Hegmann-Boßmann.