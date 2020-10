Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 ist sie am Start: die Private Realschule in Sonsbeck. Bei einem Besuch vor Ort informierten sich die Vorstandsmitglieder der Senioren-Union Sonsbeck Leo Giesbers, Dieter Fürtjes und Dieter Jansen über die Arbeit und das Angebot der einzigen weiterführenden Schule in der Gemeinde.

Bei einem Rundgang durch das Gebäude mit der Schulleiterin Sonja Laarmanns zeigten sich die Senioren beeindruckt von den frisch renovierten hellen und großzügigen Unterrichts- und Fachräumen.

Optimale Lernmöglichkeiten

Ausgestattet mit modernen Möbeln sowie digitaler Technik bieten sich für die zurzeit 17 Schülerinnen und Schüler der Eingangsklasse optimale Lernmöglichkeiten. Überzeugen konnte auch das von der Schulleiterin vorgestellte pädagogische Konzept der Schule. Sonja Laarmanns ist auf Grund der bereits jetzt vorliegenden Anfragen davon überzeugt, dass im kommenden Schuljahr zwei Eingangsklassen gebildet werden können.

Die Vertreter der Senioren-Union betonten, wie wichtig und sinnvoll diese Schule in Sonsbeck für die weitere Entwicklung der Gemeinde ist. Sie bedankten sich herzlich für den engagierten persönlichen und erfolgreichen Einsatz der Mitglieder des Förder- bzw. des Trägervereins bei der Realisierung des Projekts.

Gedankenaustausch

Bei einem Gedankenaustausch wurde dann eifrig darüber diskutiert, ob und gegebenenfalls in welcher Form die Mitglieder der Senioren-Union ihre reichhaltigen Lebens- und Berufserfahrungen in den Schulalltag einbringen können. Darüber hinaus profitieren auch die Senioren von den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler z. B. im Umgang mit den digitalen Medien.