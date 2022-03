Die Idee zu einem kleinen Konzert zu Gunsten der Ukraine entstand bei einer der ersten Proben der Jagdhornbläser nach der Corona-Pause vor ca zwei Wochen.

Die Labbecker Landfrauen sagten spontan ihre Unterstützung mit einer Cafeteria zu.

Unter dem Motto "Sonntagsspaziergang mit Musik" kamen am 27. März bei herrlichstem Sonnenschein ca. 300 Spaziergänger zum Aussichtsturm in Sonsbeck.

Die Landfrauen brachten 27 Kuchen mit auf den Sonsbecker Berg, die schon nach einer guten Stunde ausverkauft waren.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit zur Verschnaufpause auf ihrer Fahrradtour oder ihrem Spaziergang, andere blieben bis der letzte Ton verklungen war. Die Jagdhornbläser spielten dabei auch auf dem Aussichtsturm.

Die Musik war weit bis in den Ortskern von Sonsbeck zu hören.

Auch ukrainische Gästen waren unter den Besuchern. "Das hat uns besonders gefreut", sagt Beate Cleven von den Labbecker Landfrauen.

Am Ende der Veranstaltung kamen 2700,00 € an Spenden zusammen.

Der Erlös der Veranstaltung wird komplett an die Stiftung „Tabletochki“ gespendet (https://tabletochki.org), die krebskranke Kinder aus der Ukraine entweder zur Zeit vor Ort unterstützt oder die Transporte in andere Länder organisiert, um die dringend erforderlichen Behandlungen außerhalb der Ukraine durchzuführen.

Die Jagdhornbläser des Hegering Sonsbeck und die Labbecker Landfrauen

bedanken sich auf diesem Wege recht herzlich bei den großzügigen Spendern.