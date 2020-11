Tannenbaumverkauf der KLJB Sonsbeck

Sonsbeck. Wie in jedem Jahr verkauft die Katholische Landjugendbewegung aus Sonsbeck auch dieses Mal Nordmanntannen in verschiedenen Größen. Die Aktion wird am 12.12. von 10 bis 15 Uhr auf dem Neutorplatz in Sonsbeck stattfinden. Gegen einen Aufpreis bieten die KLJBler an, die Tannenbäume im Gemeindegebiet Sonsbeck nach Hause zu liefern. Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation werden die Kunden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist und Interesse an der Landjugend hat, kann bei Aktionen gerne vorbei kommen und sich auf unserer Internet-, Facebook- oder Instagramseite informieren. (http://www.kljb-sonsbeck.de/)