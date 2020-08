Zum Gut Santfurt der Familie Küsters (Schwarzen Straße in Sonsbeck) hatte der Verein für Denkmalpflege zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung eingeladen. In dem ehemaligen Melkstall des Gutshofes, der 2019 auf eine 700-jährige Geschichte zurückblicken konnte, ergaben sich optimale Bedingungen für eine Tagung gemäß den Corona-Hygienevorschriften.



Der stellvertretende Vorsitzende Leo Giesbers, in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Heinz-Peter Kamps, begrüßte 21 Mitglieder. Auf dem Plan stand unter anderem die Neuwahl des Vorstandes. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden dabei jeweils wiedergewählt:

Aktueller Vorstand

Heinz-Peter Kamps (Vorsitzender), Peter Labudda (Schriftführer), Ludger van Bebber (Schatzmeister). Als Beisitzer bestätigt wurden Leo Giesbers, zugleich stellvertretender Vorsitzender, sowie Thomas Grütters, Dr. Michael Knieriem und Andre Verhoeven.

Im Anschluss an die Versammlung informierte der derzeitige Betriebsleiter Egon Küsters über die Geschichte des Gutes Santfurt. Dem Strukturwandel in der Landwirtschaft geschuldet, hat sich der Betrieb heute auf den Anbau sowie die Vermarktung von Kartoffeln und Gemüse spezialisiert. Eine Führung durch die Hofanlage, den Garten und die historischen Wohnräume rundeten den interessanten Nachmittag ab.

Broschüre zu "700 Jahre Gut Santfurt"

Das Vorstandsmitglied Dr. Michael Knieriem, ehemals Leiter des Museums Historisches Zentrum in Wuppertal, hat in Zusammenarbeit mit Maria Küsters anlässlich des 700-jährigen Jubiläums eine Broschüre erstellt, in der die Geschichte des Gutes wissenschaftlich fundiert dargestellt wird.

Die Broschüre, herausgegeben vom Verein für Denkmalpflege, kann ab dem 25. August 2020 zum Preis von 4 Euro im Rathaus (Information) erworben werden.