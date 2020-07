Der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck hat vor sechs Jahren einen historischen Rundweg mit 18 Stationen errichtet. Dabei kann man zu Fuß oder per Rad die über 800-jährige Geschichte Sonsbecks erkunden.

Nun hat man dank der Hilfe des fachkundigen Vereinsmitglieds David Riedel diese Stationen mit QR-Codes versehen, so dass man sich auf diese Weise intensiver unter Nutzung der neuen Medien mit der Historie Sonsbecks beschäftigen kann.

Gleichzeitig hat der Verein eine Idee des Mitglieds Christiane Grütters umgesetzt und diesen Rundweg als historische Schnitzeljagd gestaltet. Der Vereinsvorsitzende Heinz-Peter Kamps: Dieses Angebot geht in Corona-Zeiten an Sonsbecker Kinder und Jugendliche, an Familien und Gruppen, aber auch an Gäste der Gemeinde. Sie haben die Möglichkeit in Form eines Stadtspiels ab diesem Sommer die Sonsbecker Geschichte zu ergehen oder zu erfahren."

Mit QR-Codes versehen

Die QR-Codes befinden sich auf den 18 Stationen. Die Routenübersicht und das notwendige Material können auf den Seiten "www.denkmal-sonsbeck.de" heruntergeladen werden. Auf einer Strecke von 4,3 Kilometern müssen dann verschiedene Aufgaben bearbeitet werden, um ein geheimes Lösungswort zu erhalten, das dann an den Verein gesandt wird.

Das Angebot dieser Schnitzeljagd gilt auch für den diesjährigen Ferienspaß der Gemeinde Sonsbeck.

Die Heimatforscher

Am Freitag, 7. August, werden dann den Teilnehmern am Ferienspaß um 15 Uhr an der Gommanschen Mühle Zertifikate über die Teilnahme als anerkannte Heimatforscher überreicht. "Teilnehmer können die Urkunde über den Verein anfordern. Wir versuchen auf diese Weise während der Ferien ein Angebot in der Ferienspaßaktion zu machen“, erläutert Heinz-Peter Kamps, Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege, „damit ohne Probleme die notwendigen Corona - Beschränkungen eingehalten werden können, aber die Teilnehmer trotzdem mit Spaß und Freude die Geschichte Sonsbecks erkunden können.“

Das Angebot endet nicht mit den Sommerferien, sondern bleibt auch in Zukunft bestehen.