Bewohnerinnen spielten Glücksfee

20 Wertgutscheine über jeweils 25 Euro fanden am Donnerstag bei der Schlussziehung der Weihnachtsverlosung 2019/20 im Sonsbecker Gerebernusheim ihre Gewinnerinnen und Gewinner. Zudem wurden drei Hauptgewinner gezogen. So bestand der dritte Platz aus einem Candlelight Dinner für zwei Personen in einem der Werbegemeinschaft angehörenden Restaurant nach Wahl. Gewonnen hat dies Leno Wolters.

Über den zweiten Preis, ein Grillseminar bei Grillmeister Christian Holz durfte sich Petra Zacher freuen. Der erste Preis, ein Verwöhnwochenende im Schloss Bensberg mit Besuch des Mediterana Thermalbades ging schließlich an Simone Geuyen.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden, sofern sie ihre volle Anschrift auf die Teilnahmekarten geschrieben haben, benachrichtigt.

Im Rahmen der Weihnachtsverlosung erhalten die Kunden beim Einkauf in einem der beteiligten Geschäfte ein Rubbellos mit drei Symbolen.

Sind diese Symbole drei Schneeflocken, gewinnt der Kunde den Hauptpreis des entsprechenden Geschäftes. Wer zwei Schneeflocken freirubbelt, erhält den zweiten Preis.

„Diese Preise, die je nach Geschäft unterschiedlliche Werte haben“, so Pressesprecherin Christel Gembries, „bezahlen die Geschäftsinhaber selber“.

Alle Lose aus dieser Aktion, die nicht gewonnen haben, nehmen schließlich an der Ziehung der von der Werbegemeinschaft finanzierten Preise teil.

Bei der Ziehung wurde der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Rainer Vermöhlen von Bewohnerinnen des Gerebernusheims, die sich abwechselnd als Glücksfee betätigten, unterstützt. Für die Damen eine willkommene Abwechslung.

Zur Belohnung gab es anschließend Kaffee und Kuchen, wobei so manches Döneken erzählt wurde.

Randolf Vastmans