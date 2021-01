SPROCKHÖVEL. Am Nachmittag kam es am ZOB Haßlinghausen zwischen zwei Männern (39/51) aus Sprockhövel zu einem verbalen Streit. Der Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 39-Jährige ein Messer zog und seinen Kontrahenten damit leicht an der Unterlippe verletzte.

Ermittlungen führten die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem sich der Angreifer aufhielt, nachdem auch er sich bei der Auseinandersetzung leicht verletzte. Bei ihm wurde ein Taschenmesser aufgefunden, welches sichergestellt wurde.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39 -Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.