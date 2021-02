"Wir wollen im Juli diesen Jahres mit dem Shanty Chor Carolinensiel dort ein Festival feiern", so Rolf Fiege, Vorsitzender des Shanty Chores Hasslinghausen. Er geht davon aus, dass dann die meisten Mitglieder des Chores die Impfung hinter sich haben und somit der gemeinsamen Busfahrt nach Carolinensiel nichts im Wege steht.



"Das Corona-Virus hat uns arg gebeutelt", so Fiege weiter. "Ein Jahr keine Auftritte, mehr als ein halbes Jahr keine Proben und das damit entgangene Gemeinschaftsgefühl hat die Sänger mürbe gemacht." Unterkriegen lassen will der Chor sich aber nicht - trotz großer Ebbe in der Kasse.

125-jähriges Jubiläum soll nachgeholt werden



Er hofft auf zahlreiche Auftritte und besonders darauf, dass die Benefizveranstaltung für die Krebshilfe Sprockhövel, traditionell Ende August auf dem Hof Hegenberg, stattfindet. "Auch unser Jubiläum, 125 Jahre Männergesangverein und Shanty Chor, wollen wir nachholen." Das Jubiläum möchte der Chor mit einem fröhlichen und offenen Fest im September begehen. Unterstützt werden sollen die Hasslinghauser Shantys vom Shanty Chor Carolinensiel aus dem Norden und mit dabei sein soll auch der Ronsdorfer Männerchor aus Wuppertal.