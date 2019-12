Es war ein besonderer Genuss, so hautnah den Musikern zu sitzen und den virtuosen Klängen von Yuliya Peters (Flügel) / Thomas Richter (Klarinette) / Christiane Richter (Harfe) zu lauschen, mitunter dabei auch die Augen zu schließen, um dieses Erlebnis stärker zu verinnerlichen.

Wie immer empfing der kleine Festsaal auf Burg Creuzburg wie in ein Wohnzimmer, war die Atmosphäre vom Eindruck des Holzes der Wände, Decke und Säulen zu den bereitstehenden Instrumenten, von denen allein die Anzahl der Klarinetten schon faszinierte.

Interessant, zusehen zu können, wie eine Harfe gestimmt wird – mittels Hebel an den Seiten und am anderen Ende einem kleinen Messgerät.

Der Festsaal füllte sich immer mehr, platzte fast aus den Nähten. Immer wieder wurden Stühle geholt. Wunderschöne Vorfreude!

Als mehrfacher Besucher dieser Konzertreihe begrüßte auch diesmal Frank Peters die Gäste und nannte die drei Musiker. Seite Frau, die Pianistin Yuliya gab einen kleinen Überblick über die Geschichte der Klarinetten und der Harfe.

Dann räumte sie das Feld, um Klarinette und Harfe das Konzert beginnen zu lassen.

Es zeigte sich während des ganzen Konzerts, wie stark die einzelnen Instrumente wirken, wenn sie ohne ein Orchester zu erleben sind. Man genießt ihre musischen Klänge, wie man mitunter auch erstaunt ist, welche Höhen oder regelrechte Kräfte sie zeigen.

Klarinette & Harfe wie Klarinette & Flügel waren ebenso spannend zu erleben, wie das Zusammenspiel aller drei Instrumente. Es war ein wahrhaftiges Weihnachtskonzert – zum hinschmelzen, was freilich nur die Gekommenen so richtig verstehen werden.

Zur Pause war der lukullische Teil eine passende Ergänzung in Kuchen wie auch Kaffee in vielfältig bereitstehenden Sammeltassen.

Wer Yuliya Peters etwas kennt, war zwar nicht verwundert, musste aber dennoch schmunzeln, als sie die Forstsetzung des Konzerts mit den Worten begann: Wir wollen die zweite Hälfte gleich mit einer Zugabe anfangen.

Und schon waren alle wieder in der musikalischen Verzauberung eingetaucht.

Um den Klarinettisten eine kleine Mund-Pause zu gönnen, gab Christiane Richter ein Harfensolo, welches so zart, so mitreißend, so temperamentvoll war, dass es allein schon den Konzertbesuch ausgemacht hätte.

Ein Weihnachtskonzert geht aber auch einmal zu Ende, wenngleich in allen Gesichtern zu lesen war, dass man gern noch länger verweilt gewesen wäre und noch mehr gehört hätte.

Bleibt, vor den Fotos noch Ausschnitte per Video anzubieten:

( ca. 13 Min – erwähnte Worte und das Spiel der Instrumentenkombinationen nebst Harfensolo )