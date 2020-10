Heute erreichte mich ein kleines Video aus Brasilien, welches mir Uwe Weibrecht (Vorsitzender der Hilfsorganisation „ProBrasil) sandte, um zu zeigen, dass und wie „Grundkörbe“ (=Lebensmittel) aus Deutschland in Sao Paulo verteilt werden.

Na klar, habe ich mich gleich hingesetzt, um diese wunderbare Aktion in diesen Beitrag zu setzen.

Im Video vorkommende Texte sind (in Reihenfolge):

*** 01 *** „Unvorhergesehene Herausforderungen erfordern eine gemeinsame Anstrengung“

*** 02 *** „Solidarität macht uns stärker“

*** 03 *** „Deutschland hat 10.000 Grundkörbe zur Verfügung gestellt“

*** 04 *** „Am Stadtrand von Sao Paulo werden sie verteilt“

*** 05 *** „Unterstützung schutzbedürftiger Familien, die von der Pandemie betroffen sind“

*** 06 *** „Seite an Seite werden wir als Partner in die Zukunft blicken“

*** 07 *** „Stärkung unserer Freundschaft“

Video: ( ca. 01 Min )

„Grundkörbe“ aus Deutschland in Sao Paulo verteilt

Indem ich gerne daran appelliere, der Hilfsorganisation „ProBrasil“ eine Spende zukommen zu lassen, möchte ich erwähnen, dass ich ab November diesen Jahres monatlich 15€ spenden werde.

__________________________________

Hier bisheriger Beitrag zu „ProBrasil“: