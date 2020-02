Das Hin und Her um die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten hat mich zu einigen Beiträgen veranlasst, zu denen ich hier die Links zusammenfassen möchte.

Verbunden damit sind meine Hoffnungen, dass die nunmehr neue Wahl am 04.03.2020 gut verlaufen und Bodo Ramelow (LINKE) mit der Rot-Rot-Grünen-Koalition (LINKE / SPD / Grüne) werden.

Sollte dies gut gehen, stehen Monate bis zur Neuwahl des Thüringer Landtags bevor, in denen sich zeigen wird, inwieweit die Minderheitsregierung gemeinsam mit der CDU diese Bewährungsprobe übersteht.

Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, wird die Thüringer CDU dem Kreuzfeuer der Bundes-CDU sowie all derer ausgesetzt sein, welche jedwedes Zusammenarbeiten mit der LNKEN ablehnen und möglicherweise lieber eine sofrtige Auflösung des Landtags sehen möchten.

Auch sind die Variationen der AfD-Querschläge noch abzuwarten.

Ganz gleich wie, haben LINKE / SPD / Grüne in den Verhandlungen der letzten Tage am 21.02.2020 um 21:30 Uhr ein Ergebnis erzielt, welches Thüringen in der gegenwärtigen politischen Situation einen gangbaren Weg öffnet!

Links zu den Beiträgen:

