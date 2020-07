„Kreuzweises Multiplizieren“ suchte ich im Internet, fand es auch aber nicht die Rechenvereinfachung, welche ich meine und bereits seit etwa 60 Jahren erfolgreich anwende sowie seit den letzten 5 Jahren den Mathe-Nachhilfeschülern weitestgehend erfolgreich weitergebe.

Ausgangspunkt ist einerseits, dass das schriftliche Multiplizieren zweier zweistelliger Zahlen einen Schreibaufwand hat, den man sich nicht im Kopf merken kann – finde ich.

Andererseits werden in der Schule Quadratzahlen abgefragt, welche man meist so bis 20 oder 22 auswendig lernt – weiter wird`s schon schwierig. Da man die Quadratzahlen relativ selten echt benötigt, wäre es prima, wenn man sie bei Bedarf fix im Kopf errechnen könnte, das Ergebnis einfach hinschreibt und damit zusätzlich andere in Erstaunen versetzt, was und vor allem wie man das kann.

Im ersten Bild ist eigentlich alles aufgezeigt:

1. die zweistellige Zahl untereinander geschrieben denken

2. die Einer multiplizieren – Ergebnisübertrag merken

3. kreuzweise einen Zehner mit schräg dazu stehendem Einer multiplizieren

4. dieses Ergebnis doppelt nehmen

5. den gemerkten Übertrag dazu addieren – Übertrag merken

6. die beiden Zehner multiplizieren

7. den zweiten Übertrag dazu addieren

Die Einer der einzelnen Ergebnisse (2. / 5.) schreibt und das von 7. schreibt man auf.

Das ist das Produkt (Quadrat)!

Wer das etwas übt und das kleine Einmaleins beherrscht, kann auch zwei unterschiedliche zweistellige Zahlen miteinander auf die gleiche kreuzweise Art im Kopf multiplizieren! (Bild 2)

Und wen es nicht interessiert, der hat zumindest einmal etwas gelesen, was (noch) kaum bekannt ist und klappt!

____________________________________

Wer schließlich gar zwei dreistelligen Zahlen derart kreuzweise miteinander multiplizieren möchte, kann das ja in einem Kommentar schreiben, so dass ich das Multiplikationsmuster noch ergänze.