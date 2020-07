Oft freut man sich, könnte Danke sagen, aber tut es nicht.

Warum eigentlich nicht?

Im hellen und einladend freundlichen„Gönnertaler `Wild- und Geflügelfrischmarkt` “ in Gothas Jüdenstraße kann man nicht nur einkaufen sondern auch vorzüglich Mittagessen – ganz abgesehen vom köstlichen Käffchen .

Immer wieder finden wir schon vom Anblick her ansprechende Auswahl, so dass es mitunter schwer fällt, sich auf etwas festzulegen. Auch nehmen wir gern vom Hühnerfrikassee mit für ein Samstagessen daheim.

Am Freitag, den 10. Juli, war ich schon Vormittag wieder einmal in diesem Geschäft – eigentlich nur, um ein Käffchen zu trinken. Während die Verkäuferinnen weiß gekleidet sind, kam eine in Schwarz von hinten nach vorn, um ein weiteres Essen in die Auslage zu setzen: die Köchin!

Kaum hatte ich meinen Kaffee ausgetrunken, führten mich meine Schritte ins Blumengeschäft gegenüber. Wieder zurück, bat ich die Köchen noch einmal nach vorn und bedankte mich mit einer Rose für ihre „köstlichen Essen“, ihre Kochkunst und ihre Fröhlichkeit, mit der sie ihre Arbeit verrichtet.

Ja, das wollte ich einfach mal los werden

Gut, etwas verdutzt aber vor allem erfreut war sie schon. Doch das muss sie ab können, dachte ich mir.

Während mancher oftmals bei einem Haar in der Suppe mit Kritik nicht gespart wird, erscheint es mir mehr als geboten, auch der Herzensfreude sichtbaren Ausdruck zu verleihen!