Damen Kreisliga

TG Hiddinghausen – VfL Bochum 6:3

Gegen den Tabellennachbarn erwischten die Damen eine guten Tag. So kämpfte sich Louisa Pilapl ins Match und in den 3.Satz, hier war sie nervenstark und konnte diesen und das Match im Tie Break gewinnen. Pech Hatte Alena Arndt, sie musste ihrer Gegnerin im 3-Satz gratulieren. Die weiteren Matches gingen über 2 Sätze mit Vorteilen für die TGH, so konnte man sich beim 4:2 Zwischenstand auch für die Doppel etwas ausrechnen. In den gut aufgestellten Doppeln profitierten die Damen noch von der Aufgabe des 1.Doppel und gewannen dadurch 2 Punkte zum 6:3 Erfolg.

Einzel: Anne Kohlstadt 1:6/0:6, Louisa Pilapl 5:7/6:3/7:6, Kathrin Sirrenberg 6:3/6:4, Alena Arndt 6:3/4:6/3:6, Theresa Finke 6:4/6:3, Maren Hoffmann 6:4/6:3, Doppel: Kohlstadt/Finke 1:6/2:2 Aufgabe Bochum, Pilapl/Arndt 2:6/0:6, Sirrenberg/Hoffmann 6:3/6:3

Damen 50 Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC Bommern 6:0

Kurzfristige Absage des TC Bommern.

Herren 40 I Kreisliga

VfT SW Marl - TG Hiddinghausen 5:4

Nach dem letzten spielfreien Wochenende kamen die ersatzgeschwächten Herren um Mannschaftsführer Stephan Rath schwer in Tritt. So verlief die 1.Runde für die TGH mit engen Spielen noch positiv. Stephan Rath spielte mit kleiner Unterbrechung recht souverän, musste aber in den Match Tie Break und sicherte diesen. Christian Schenk profitierte nach gewonnenem 1.Satz von der Aufgabe seines Gegners und Thorsten Marx erkämpfte sich in dem Match Tie Break den Sieg und den 3.TGH Punkt aus der 1.Runde. Leider ging es so nicht weiter, Thorsten Pilz musste sich beim Saisondebüt dem 11 Jahre jüngeren Marcel Kirchberger in einem tollen Spiel geschlagen geben, Michael Westen und Ivo Siebers leider in recht deutlichen Matchen dem Gegner gratulieren. So stand erneut die finale Entscheidung in den Doppeln an. Rath/Marx spielten sicher und schnell im 3.Doppel die Führung heraus. Zu diesem Zeitpunkt gewann das 1.Doppel Pilz/Beckmann etwas überraschend den 1.Satz und im 2.Doppel Schenk/Siebers ging es beim 5:5 leider für die TGH in eine Verletzungspause. Hier konnte sich Christian Schenk von seinem Krampf zwar noch einmal erholen, spielte aber merklich gehandicapt und das Doppel wurde verloren. Zwischenzeitlich wurde im 1.Doppel der Match Tie Break bemüht und leider diesmal mit dem besseren Ausgang für die Gastgeber. „Schade, dass es dieses Mal nicht für uns zum Sieg gereicht hat. So fahren wir entspannt zum letzten Spieltag gegen den vermeintlichen Aufsteiger nach Witten.“ So Mannschaftsführer Rath.

Ergebnisse: Einzel: Torsten Pilz 4:6/3:6, Stephan Rath 6:3/4:6/10:4, Michael Westen 0:6/0:6, Christian Schenk 7:5 Aufgabe Marl, Ivo Siebers 2:6/0:6, Thorsten Marx 5:7/6:1/10:8, Doppel: Pilz/Beckmann 6:2/4:6/3:10, Schenk/Siebers 5:7/3:6, Rath/Marx 6:2/6:3

Herren 40 II Kreisklasse

TC Rentfort - TG Hiddinghausen 1:5

Mit dem 1.Saisonsieg beenden die Herren 40 II die Saison. Schon in den Einzeln wussten die Männer um Mannschaftsführer Björn Zimmer zu überzeugen. Zimmer, Hans-Peter Rawe und Neville Higgs führen 3.Einzelpunkte für die TGH ein, einzig Thomas Peter musste sich geschlagen geben. Auch beide Doppel wurden erfolgreich bestritten, dabei spielten Zimmer/Peter schnell und Rawe/Higgs benötigten den Match Tie Break zum Erfolg. Jetzt kann man sich den letzten spielfreien Spieltag entspannt von den Ergebnissen ansehen.

Ergebnisse: Einzel: Björn Zimmer 6:1/6:1, Hans-Peter Rawe 6:1/6:0, Thomas Peter 0:6/1:6, Neville Higgs 6:2/6:4, Doppel: Zimmer/Peter 6:2/6:1, Rawe/Higgs 6:4/3:6/10:8

