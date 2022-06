Herren LK 7,0-25,0

TG Hiddinghausen – TC Volmarstein 3:0

Nach der Medensaison ging es schnell für die Herren weiter. So spielten Max Beckmann und Kai Vohwinkel in den Einzeln, beide Punkteten schnell mit gleichen Satzergebnissen. Das Doppel Meißner / Halbach verlor nach 6:0 kurzzeitig den Faden und musste noch in den Match-Tie-Break, diesen spielte man wieder konzentriert und holt den 3.Punkt.

In der nächsten Runde am 17.08. warten die Herren der TSG Sprockhövel im Nachbarschaftsduell auf das Team.

Ergebnisse: Einzel: Max Beckmann 6:2/6:1, Kai Vohwinkel 6:1/6:2, Doppel Barnet Meißner / Janis Halbach 6:0/4:6/10:5

Herren 40 LK 15,0-25,0

TG Hiddinghausen – TC Ludwigstal 3:0

Das 2.Nachbarschaft Duell nun für die 2.Mannschaften wurde ebenfalls für die 1.Runde des WTV Vereinspokals ausgelost. Hier zeigten sich leichte LK Vorteile für die TGH. Ivo Siebers traf auf Sergey Somov, nach ausgeglichene 1.Satz konnte sich Somov im Tie-Break den Satz sichern, im 2.Satz musste er aber verletzungsbedingt bei 4:0 für Siebers passen. Thorsten Marx gegen Andreas Ernst, hier ging der Punkt sehr deutlich an die TGH in 2 Sätzen. Im Doppel spiegelte sich dann wieder die Ausgeglichenheit bei Dirk Gehrmann und Marcel Pfeil für die TGH gegen Karsten Nöller mit Bernd Struwe vom TCL wieder. Nach der Satzteilung ging es hier in den Match-Tie-Break, 10:8 mit dem besseren Ende für Hiddinghausen.

In der nächsten Runde am 30.07. wartet erneut ein Heimspiel auf die Herren.

Ergebnisse: Einzel: Ivo Siebers 6:7/4:0 Aufgabe TCL, Thorsten Marx 6:0/6:1, Doppel Marcel Pfeil / Dirk Gehrmann 7:5/3:6/10:8

Über die Angebote der TG Hiddinghausen kann man sich unter Tel.: 02339/3222 und www.tg-hiddinghausen.de informieren.