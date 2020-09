Damen Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC Ückendorf 4:5

Leider mussten sich die Damen erneut in einer ausgeglichenen Partie mit 4:5 geschlagen geben. So spielten dieses Mal Leonie Stöcker und Louisa Pilapl im Einzel als Veränderung zum Hinspiel und beiden behielen nach verlorenem ersten Satz die Nerven, fanden zu ihrem Spiel und konnten dann im Gleichschritt mit 6:1 den 3.Satz für sich entscheiden. Mit gleichen 3.Satzausgang punktete auch Alena Arndt nach verlorenem 2.Satz. Für eine gute Ausgangsposition sorgte dann Maren Hoffmann mit ihrem glatten 2.Satzsieg zum 4:2 nach den Einzeln. Leider war das Glück in den Doppeln aufgebraucht und die Doppel 1. und 3. Verloren unglücklich mit dem denkbar knappsten Ergbnis den Match-Tie-Break mit 8:10. Da auch das 2.Doppel nicht Punkten konnte mussten sich die Damen erneut mit 4:5 geschlagen geben.

Einzel: Leonie Stöcker 4:6/6:2/6:1, Anne Kohlstadt 5:7/4:6, Theresa Finke 5:7/5:7, Alena Arndt 6:4/3:6/6:1, Louisa Pilapl 5:7/6:1/6:1, Maren Hoffmann 6:0/6:0 Doppel: Stöcker/Pilapl 6:3/4:6/8:10, Kohlstadt/Arndt 4:6/3:6, Finke/Hoffmann 4:6/6:4/8:10

Herren 40 I Kreisliga

TC Südpark Bochum - TG Hiddinghausen 3:6

Im Spiel der bisher punktlosen Teams konnten die Herren 40 I trotz Verletzungspech – Kai Vohwinkel musste kurzfristig ersetzt werden - gegen die stärker eingestuften aber ebenfalls durch Verletzungen dezimierten Bochumer punkten. So war Frank Beckmann im Spitzeneinzel auf verlorenem Posten, ebenso erging es Michael Westen – beide mussten in zwei glatten Sätzen ihren Gegnern gratulieren. Besser verliefen die Partien von Stephan Rath, Christian Schenk, Thorsten Marx und Andreas Körner, hier wurden nur 7 Punkte abgegeben. Auch in den Doppeln spiegelten sich die Einzel wieder, das 1.Doppel Beckmann/Westen konnte dem Gegner nur gratulieren und Doppel 2 und 3 für die TGH punkten. Im letzten Auswärtsspiel geht es nun für die TGHler noch zum Aufsteiger nach Herne.

Einzel: Frank Beckmann 0:6/1:6, Stephan Rath 6:1/6:3, Michael Westen 3:6/4:6, Christian Schenk 6:0/6:0, Thorsten Marx 6:0/6:2, Andreas Körner 6:1/6:0, Doppel Beckmann/Westen 2:6/1:6, Rath/Schenk 6:3/6:1, Marx/Körner 3:6/4:6

