Damen Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC GW Bochum 0:9

Chancenlos zum Auftakt sind die Damen der TGH. Bei den leider recht deutlichen Niederlagen stach jedoch Alena Arndt heraus, nach überzeugenden 6:0 im 1.Satz musste sie den 2.Satz abgeben um dann im 3.Satz wieder ihre Sicherheit zu finden und den ebenso mit 6:0 zu gewinnen. In den Doppeln gelang der TGH keine Verbesserung mehr.

Einzel: Sabina Vogt 1:6/0:6, Anne Kohlstadt 0:6/1:6, Ilka Ambraß 3:6/4:6, Kathrin Sirrenberg 0:6/2:6, Alena Arndt 6:0/2:6/6:0, Theresa Finke 1:6/1:6, Doppel: Vogt/Ambraß 2:6/1:6, Kohlstadt/Sirrenberg 2:6/0:6, Arndt/Finke 4:6/1:6

Damen 50 Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC Ückendorf 6:0

Ihr erstes Spiel in der neuen Altersklasse und nur noch als 4er Team gingen die Damen 50 voll motiviert an, so überließen Antje Ambraß, Christine Erlbruch und Susanne Stuckmann ganze 7 Punkte in 6 Sätzen den Gästen. Martina Cammann wusste sich nach verlorenem TieBreak ins Match zu kämpfen und siegt im Match Tie Break zum 4:0 Zwischenstand. Auch beide Doppel gingen dann glatt an die Damen.

Einzel: Antje Ambraß 6:0/6:1, Christine Erlbruch 6:0/6:2 Martina Cammann 6:7/6:4/10:5, Susanne Stuckmann 6:0/6:3 Doppel: Ambraß/Stuckmann 6:0/6:1, Erlbruch/Cammann

Herren Bezirksklasse

TC Kamen Methler - TG Hiddinghausen 7:2

Gegen die durchwegs mit guten LK besetzten Gastgeber kamen die Herren nach der Sommerpause nicht richtig in Fahrt. Einzig Barnet Meißner und Thorge Kiwitt konnten ihre Einzel in je zwei Sätzen erfolgreich gestalten. Max Beckmann, Matthias und Johannes Tewes konnten hingegen nur gratulieren. Janis Halbach konnte seinen starken 1.Satz nicht voll umsetzen und verlor in 3 Sätzen. In den Doppel versuchten die TGHler dann in anderen Konstellationen zu punkten, jedoch mussten sich das 1. Und 2. Doppel jeweils im Match Tie Break geschlagen geben.

Ergebnisse: Einzel: Barnet Meißner 7:6/6:3, Thorge Kiwitt 6:3/6:1, Max Beckmann 1:6/2:6, Matthias Tewes 1:6/3:6, Johannes Tewes 4:6/3:6, Janis Halbach 6:4/4:6/2:6, Doppel Meißner/Beckmann 7:6/4:6/12:14; Kiwitt/J.Tewes 6:1/5:76:10, M.Tewes/J.Halbach 5:7/2:6

Herren 40 I Kreisliga

TG Hiddinghausen – TuS 09 Erkenschwick 5:4

2 Spiel, 2 Team und 2 Sieg. So die eigentliche Formel, doch musste das Team zum ersten Spiel auf 3 Positionen verändert werden, Frank Beckmann, Christian Schenk und Kai Vohwinkel kamen zum Saisondebüt. Die Einzel von Christian Schenk und Torsten Marx gingen in glatten 2 Sätzen an die TGH, ebenso glatt verlor Thorsten Wigotzki. Für die 3 weiteren Einzel brauchte man Zeit und den Match Tie Break. Die ersten Sätze gingen jeweils an die Gäste und die TGHler mussten sich in die Matche kämpfen, Kai Vohwinkel war mit 10:8 nervenstark, Michael Westen musste mit 5:10 gratulieren. So hing die gute Ausgangsposition vor den Doppeln an Frank Beckmann im Spitzenspiel. Auch der Match Tie Break war ausgeglichen mit dem besseren Ende 11:9 für Beckmann. Den siegbringenden Doppel Punkt gewannen Schenk/Marx im 3., das 2.Doppel ging an die Gäste bis der Schlusspunkt wieder bei Dunkelheit im Match Tie Break von Beckmann/Vohwinkel an die Gäste abgegeben wurde.

Ergebnisse: Einzel: Frank Beckmann 2:6/6:4/11:9, Michael Westen 1:6/7:6/5:10, Christian Schenk 6:3/6:0, Kai Vohwinkel 6:7/6:0/10:8, Thorsten Marx 6:1/6:3, Torsten Wigotzki 0:6/2:6, Doppel: Beckmann/Vohwinkel 6:4/6:7/8:10, Westen/Wigotzki 4:6/0:6, Schenk/Marx 6:1/6:0

Herren 40 II Kreisklasse

VfL Gladbeck - TG Hiddinghausen 4:2

Unglückliche Auftaktniederlage der 2.Mannschaft um Kapitän Björn Zimmer. In den recht ausgeglichenen Partien konnte Dominik Stock glatt in 2 Sätzen gewinnen, Hans-Peter Rawe kämpfte sich nach verlorenem 1.Satz in die Partie und dreht das Match, leider reichte es nicht zum 2.Punkt und er verlor mit 5:10 im Match Tie Break. Björn Zimmer und Neville Higgs spielten in ausgeglichenen Matches gut mit, konnten aber leider auch keine Punkte gewinnen. In den Doppeln setzte sich die Punkteteilung fort, Zimmer/Rawe konnten den TGH Punkt sichern, Stock/Higgs mussten den Gegner gratulieren. Trotzdem ein gelungener Saisonauftakt.

Ergebnisse: Einzel: Björn Zimmer 6:7/4:6, Hans-Peter Rawe 3:6/6:2/5:10, Dominik Stock 6:0/6:2, Neville Higgs 3:6/2:6, Doppel: Zimmer/Rawe 7:6/6:1, Stock/Higgs 4:6/2:6

Herren 70 Bezirksklasse

TG Frederika Bochum – TG Hiddinghausen 4:2

Starker Auftritt trotz Verletzungssorgen. Unglückliche Niederlage in einem ausgeglichenen Spiel für die Herren 70 der TG Hiddinghausen. An Position eins gab Winfried Langewische sein Saisondebüt, nach mit 6:4 gewonnenen 1.Satz musste er er das gleiche Ergebnis im 2.Satz gegen sich akzeptieren, der entscheidende Match Tie Break brachte leider keinen TGH Punkt, mit 10:6 ging er nach Bochum. In den Sätzen umgekehrt verlief es bei Berndt Schreiber, er kämpfte sich mit dem TIE Break Sieg im 2.Satz in den Match Tie Break, hier verließen ihn aber die Kräfte und er verlor diesen leider ohne Punktgewinn. Die Nerven behielt bei ähnlichen 1 und 2 Satz Sieghard Westerhof, er gestattet seinem Gegner im eben diesem Match Tie Break nur 5 Punkte und gewann den ersten TGH Punkt. Alexander Mentz spielte souverän in 2 Sätzen zum Sieg und 2:2 Zwischenstand. In den Doppel mussten die Herren leider den Anstrengungen und eingespielten Doppel der Gegner Tribut zollen und konnten nur noch zum 4:2 Endstand gratulieren. Stolz war der verletzte Mannschaftführer Günther Abendroth trotzdem auf den starken Auftritt seines Teams.

Ergebnisse: Einzel: Winfried Langewische 6:4/4:6/6:10, Berndt Schreiber 3:6/7:6/0:10, Sieghard Westerhoff 3:6/6:4/10:5, Alexander Mentz 6:3/6:4, Doppel: Langewische/Schreiber 1:6/2:6, Westerhoff/Weiss 2:6/2:6

Über die Angebote der TG Hiddinghausen kann man sich unter Tel.: 02339/3222 und www.tg-hiddinghausen.de informieren.