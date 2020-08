Damen Kreisliga

TC Ückendorf - TG Hiddinghausen 5:4

So haben die Damen direkt am letzten Ferienwochenende beim TC Ückendorf ihre Saison mit Hin- und Rückspiel begonnen. Christine Erlbruch – aus den Damen 40 - verstärke die jungen Damen an Position 1, hier startet sie recht vielversprechend, musste dann aber im ausgespielten 3.Satz sich ihrer viel Jüngeren Gegnerin beugen. Ebenso erging es Ilka Ambraß und Maren Hoffmann in 2 Sätzen. Hingegen konnten Anne Kohlstadt, Theresa Finke und Alena Arndt ihre Punkte zum 3:3 Zwischenstand für die TGH je in 2 Sätzen gewinnen. Ebenso ausgeglichen verliefen die Doppel, Doppel 1 verlor, das 3 punktete zum 4:4, zwischenzeitlich war das entscheidende 2.Doppel im Match-Tie-Break, hier war das Glück dann auf der Gastgeber Seite und mit 10:7 der 5. Siegpunkt gewonnen. Schade, aber ein in allem ein gelungener Auftakt für die Damen.

Einzel: Christine Erlbruch 6:3/1:6/2:6, Ilka Ambraß 2:6/6:7, Anne Kohlstadt 6:3/6:4, Theresa Finke 7:5/6:1, Alena Arndt 7:5/6:1, Maren Hoffmann 0:6/0:6 Doppel: Erlbruch/Hoffmann 3:6/1:6, Kohlstadt/Finke 0:6/6:1/7:10, Ambraß/Arndt6:2/6:4

Herren Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC Gerthe 1:5

In der auf 3 Spielen verkürzten Übergangssaison mussten die Herren dierekt im 1.Heimspiel dem Gegner gratulieren. So gingen alle 4 Einzel, zwar umkämpft aber glatt in 2 Sätzen, an die Gerther Mannen. Im Doppel konnten dann Björn Zimmer und Christoph Mauder sich rehabilitieren und den Ehrenpunkt für die TGH gewinnen. In der nächsten Woche geht es schon weiter.

Einzel: Björn Zimmer 2:6/2:6, Christoph Mauder 6:7/4:6, Hans-Peter Rawe 4:6/0:6, Thomas Peter 1:6/1:6 Doppel: Zimmer/Mauder 6:4/6:4, Rawe/Peter 4:6/2:6

Alle Infos zur TGH gibt es auf www.tg-hiddinghausen.de und auf der Anlage an der Albringhauserstraße.