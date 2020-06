Zu Beginn der Sommersaison begrüßten die 1. Herren der TGH die zweite Mannschaft von GW Unna.

Die lange Spielpause und die Einhaltung der Coronaregeln konnten die Vorfreude auf das erste Spiel nicht trüben. Alle waren hoch motiviert und konnten das in ihren Einzeln auch auf den Platz bringen. Matthias Tewes, Nils Klotz, Maximilian Beckmann und Janis Halbach gelang es durch sehr gute Leitungen ihre Einzel glatt zu gewinnen. Thorge Kiwitt konnte nach Startschwierigkeiten und einem 2:5 im ersten Satz mit viel Kampf das Match zu einem 7:6 und 6:4 drehen. Damit stand der Sieg nach den Einzeln bereits fest. Barnet Meißner hingegeben erwischte keinen guten Tag und musste sich gegen einen guten jungen Tunesier im Ergebnis glatt geschlagen geben.

„Das Ergebnis ist für ein Spiel von knapp 2 Stunden zu deutlich, aber wenn die anderen Jungs gewinnen, kann ich mit meiner Niederlage gut leben“ sagte Meißner.

Auch in den Doppeln zeigte sich die Stärke der TGH. Alle drei Paare zeigten überzeugende Leistungen und konnten am Ende gewonnen werden.

Nächste Woche steht das nächste Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten aus Marl an.

Vom Papier her mit LK1 vorne weg ist Marl klar der Favorit, aber die heutige Leistung macht Mut und gibt einen zusätzlichen schub Motivation.

Einzel:

Meißner 1:6 2:6

Kiwitt 7:6 6:4

Tewes M 6:1 6:0

Klotz N 6:0 6:2

Beckmann 6:1 6:2

Halbach 6:2 6:1

Doppel:

Kiwitt/Tewes M 6:2 6:4

Klotz N/Beckmann 6:4 6:2

Halbach/Rüggeberg 6:3 6:1