Damen Kreisliga

TC Südpark Bochum - TG Hiddinghausen 0:9

Auch die Damen mussten wetterbedingt in die Halle Wechseln, da erwischten Theresa Finke und Leonie Stöcker einen perfekten Tag, Theresa gab kein Spiel ab und siegte schnell 6:0/6:0. An Position 1 spielte Leonie souverän auf und gewann ebenso glatt mit 6:2/6:4. Alena Arndt konnte im ersten Satz beim 6:7 gut mithalten, musste dann aber die Stärken der Gegnerin beim folgenden 1:6 anerkennen. Die drei weiteren Einzel gingen ebenso an die Bochumerinnen. In den Doppel war es weiterhin ausgeglichen, so wurden zwei erst unglücklich im Match Tie Break verloren. In der nächsten Woche müssen die Damen zum ungeschlagenen Spitzenreiter nach Suderwich.

Einzel: Leonie Stöcker 6:2/6:4, Anne Kohlstadt 0:6/0:6, Louisa Pilapl 1:6/1:6, Kathrin Sirrenberg 0:6/2:6, Alena Arndt 6:7/1:6, Theresa Finke 0:6/0:6, Doppel: Stöcker/Pilapl 4:6/6:4/3:10, Kohlstadt/Sirrenberg 2:6/1:6, Arndt/Finke 6:3/4:6/7:10

Herren 40 I Kreisliga

TG Hiddinghausen – TC GW Westerholt 5:4

Auch im 3.Spiel konnten die Herren 40 mit Kampfgeist überzeugen. Aufgrund der Wetterlage einigten sich beide Mannschaften frühzeitige auf die Austragung in der Halle. So verlief die 1.Runde nicht nach den Wünschen der TGH. Kai Vohwinkel und Thorsten Marx mussten ihren Gegnern gratulieren, wobei die Niederlage von Thorsten Marx im Match Tie Break besonders schmerzte. Michael Westen konnte seine zuletzt aufsteigende Form beweisen und sicherte einen TGH Punkt in 2 Sätzen. In der zweiten Runde war dann das Glück bei der TGH, Ivo Siebers kämpfte sich ins Match und in den Match Tie Break, hier wehrte er einen Match Ball ab und sicherte den wichtigen TGH Punkt mit 12:10. Christian Schenk siegte schnell und glatt in 2.Sätzen. Alle Augen waren jetzt auf das Spitzeneinzel mit Kapitän Stephan Rath gerichtet. In einem durch die Aufschläge dominierten Match musste er sich nach starkem Auftritt leider gegen den gerade 40 werdenden Christian Thiele in 2 Sätzen geschlagen geben. So stand die finale Entscheidung in den Doppeln an. Um 2 Punkte zu sichern, wurden alle 3 Doppel auf Sieg ausgerichtet. Dabei hatten Schenk/Siebers mit ihrem 2.Satzsieg den vermeidlich leichtesten Part. Im ersten Doppel Rath/Vohwinkel ging es bis zum 5:5 sehr ausgeglichen zu, doch das Beak und eigener Aufschlag gewinn sicherten diesen Satz. Zeitgleich verlor das 2.Doppel Westen/Marx den 1.Satz im Tie Break, im 2.Satz lief es beim 6:4 ebenso spannend, aber erfolgreicher. Zeitgleich stand es im 1.Doppel wieder 5:5, Rath/Vohwinkel zeigten stärke und erneut mit Break und Aufschlaggewinn für der Match- und 5 Punktgewinn bejubelt. Der Verlust des Match Tie Break des 2.Doppel trübte nur kurz die Freude.

Ergebnisse: Einzel: Stephan Rath 3:6/4:6, Michael Westen 6:2/6:2, Christian Schenk 6:3/6:0, Kai Vohwinkel 2:6/4:6, Ivo Siebers 2:6/6:3/12:10, Thorsten Marx 6:2/3:6/6:10, Doppel: Rath/Vohwinkel 7:5/7:5, Westen/Marx 6:7/6:4/8:10, Schenk/Siebers 6:3/6:1

Herren 40 II Kreisklasse

TG Hiddinghausen – TC Ludwigstal 3:3

Ansprechende Leistungssteigerung nach der Auftaktniederlage. Zwar mussten die TGHler die Positionen 1 mit Hans-Peter Rawe und 2 Dominik Stock an die Ludwigstaler abgeben, konnten aber an den Positionen 3 Bernd Guzowski und 4 Thomas Peter überzeugen. Ausgeglichene Partien und 2:2 versprachen spannende Doppel. Im 1.Doppel musste sich Dominik Stoch an der Seite von Ton ALblas erneut geschlagen geben. Hans-Peter Rawe mit Christoph Schmidt machte es besser als im verloren Einzel Match Tie Break und konnten diesen im Doppel zum 3:3 Endstand gewinnen.

Ergebnisse: Einzel: Hans-Peter Rawe 0:6/6:4/1:10, Dominik Stock 1:6/0:6, Bernd Guzowski 6:0/6:3, Thomas Peter 6:2/6:3 Doppel: Stock/Alblas 1:6/3:6, Rawe/Schmidt 7:6/4:6/11:9

Herren 70 Bezirksklasse

SV Langendreer 04 – TG Hiddinghausen 6:0

Nur bedingt konnten die Herren 70 an die guten Leistungen der letzten Woche anschließen. So waren zwar alle Einzel in den Spielen umkämpft, konnten aber weder einen Satzgewinn noch Punkt verbuchen. Leider setzte sich das in den Doppeln fort, die TGHler spielten ordentlich mit, aber wieder ohne zählbaren Erfolg. So konnte der vorletzte Tabellenplatz und Abstieg leider nicht verhindert werden.

Ergebnisse: Einzel: Winfried Langewische 1:6/3:6, Berndt Schreiber 0:6/2:6, Sieghard Westerhoff 5:7/4:6, Ulli Weiss 2:6/3:6, Doppel: Langewische/Weiss 1:6/2:6, Schreiber/Westerhoff 1:6/3:6

