„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, besagt ein bekannter Spruch aus dem Fußball. Ob das auch im Tennis der Fall ist, wird sich in Westfalen in diesem Jahr zwischen Mitte Juli und Mitte September erstmals herausstellen. Mit dem WTV-Vereinspokal wird ein neuer, spannender Wettbewerb für alle Tennisbegeisterten aus der Taufe gehoben und soll langfristig, nach dem Vorbild anderer Landesverbände, etabliert werden. Im Mittelpunkt stehen einfach umsetzbare, kurze und neue Wettbewerbserfahrungen für alle Spieler und LK-Jäger. Der Pokal bietet eine tolle Gelegenheit, eine andere Spielform auszuprobieren und das Vereinsleben unter der Woche zu stärken und zu beleben. Teams können altersübergreifend an den Start gehen und messen sich gegen neue Gegner aus anderen Vereinen.“ so der WTV bei der Beschreibung des neuen Wettbewerbs. Diese Aussage kann Sportwart Stephan Rath nur bestätigen „Das neue Format mit 2 Einzeln und einem Doppel verspricht eine interessante Konstellation da hier nur 2 Altersklassen (offene Klasse und älter 50) gespielt werden, dafür gibt es aber zusätzliche Unterteilungen nach Leistungsklassen (LK). Somit kann ein altersübergreifendes Team nach LKs gebildet werden. Dazu kommt noch das parallele Spielen und das taktieren vor dem Doppel geschieht schon vor den Einzeln, wer spielt mit welcher LK Einzel bzw. Doppel. Ebenso ist der überschaubare Zeitansatz von ca. 2 Stunden auch in der Woche gut planbar“.

„Bei der TGH haben sich die Herren ab LK 15 dazu entschieden bei diesem Pokal mitzuspielen und waren direkt erfolgreich“ freut sich Mannschaftsführer Nils Klotz, der hier an der Spitzenposition nach geschickter Spieltaktik den ersten TGH-Punkt feierte. Schwerer hatte es Max Beckmann im 1.Satz den er im Tie-Break sicherte um dann mit 7:6/6:2 den Siegpunkt einfuhr. Im parallel gespielten Doppel sah es anfänglich für Jan Klotz und Fabian Rüggeberg nach einer glatten Niederlage aus, beide fanden dann aber zu ihrem Spiel und mussten sich nach gewonnenem Tie-Break leider im Match-Tie-Break mit 3:10 doch geschlagen geben.

In der 2.Pokalrunde wartet jetzt der Sieger aus der Partie TC GW Silschede - TC RW Schwerte, somit ein Vergleich mit dem Bezirk Südwestfalen, auf die Herren an der Albringhauserstraße.

TG Hiddinghausen – TG Witten 2:1

Einzel: N.Klotz 6:3/6:1; M.Beckmann 7:6/6:2 Doppel: J.Klotz/F.Rüggeberg 0:6/7:6/3:10

